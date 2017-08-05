«Зенит» хочет усилиться защитником «Порту» и сборной Мексики Лаюном

«Зенит» может приобрести защитника «Порту» Мигеля Лаюна. В ближайшее время руководители санкт-петербургского клуба проведут переговоры с представителями игрока сборной Мексики, пишет ESPN US.
Сообщается, что переговоры между сторонами пройдут в Швейцарии. При этом пока неизвестно, намерен ли «Порту» продавать Лаюна.
В прошлом сезоне 29-летний футболист провёл 16 матчей в чемпионате Португалии и забил один гол. На прошедшем Кубке конфедераций в России Лаюн принял участие в трёх матчах сборной Мексики, в том числе в игре с российской командой.
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