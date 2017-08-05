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Первую после возвращения в РФПЛ победу «Динамо» одержало в матче с «Амкаром»

5 августа 2017, суббота. 19:24 Футбол

В матче 4-го тура российской Премьер-Лиги на стадионе «Арена Химки» московское «Динамо» со счётом 3:0 разгромило пермский «Амкар».

На 49-й минуте Кирилл Панченко вывел бело-голубых вперёд, а на 64-й минуте Александр Зотов сделал счёт 2:0. Окончательный результат ближе к концу второго тайма установил Вандерсон.

Таким образом, «Динамо» одержало первую победу в РФПЛ после возвращения в элиту российского футбола.

В таблице РФПЛ «Динамо» (4 очка) занимает 10-е место, а «Амкар», проигравший четвёртый матч подряд на старте сезона и не забивший ни одного мяча, занимает 16-е место.

Посмотреть голы можно в официальном «Твиттере» РФПЛ.

Россия - Премьер-Лига. 4-й тур
05 августа 2017, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
3 : 0
Амкар
Пермь
1:0 – Панченко – 49, 2:0 – Зотов – 64, 3:0 – Вандерсон – 82
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Амкар ФК Динамо Москва
Новости. Футбол
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