Первую после возвращения в РФПЛ победу «Динамо» одержало в матче с «Амкаром»

В матче 4-го тура российской Премьер-Лиги на стадионе «Арена Химки» московское «Динамо» со счётом 3:0 разгромило пермский «Амкар».
На 49-й минуте Кирилл Панченко вывел бело-голубых вперёд, а на 64-й минуте Александр Зотов сделал счёт 2:0. Окончательный результат ближе к концу второго тайма установил Вандерсон.
Таким образом, «Динамо» одержало первую победу в РФПЛ после возвращения в элиту российского футбола.
В таблице РФПЛ «Динамо» (4 очка) занимает 10-е место, а «Амкар», проигравший четвёртый матч подряд на старте сезона и не забивший ни одного мяча, занимает 16-е место.
Посмотреть голы можно в официальном «Твиттере» РФПЛ.