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Гаджиев — после поражения «Амкара» от «Динамо»: как можно так играть?

5 августа 2017, суббота. 19:33 Футбол

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение пермской команды, уступившей со счётом 0:3 в гостевом матче 4-го тура РФПЛ с «Динамо».

«Несмотря на то что так проиграли, у меня более спокойное настроение, чем после других игр. Вы видели, что мы делали около своей штрафной площади? Три человека подарили мяч сопернику. Как можно так играть? Сколько можно об этом говорить? Сколько эпизодов показывать?

Если будем так играть, то ничего не получится. Кто эти ошибки делали, сейчас сидят со слезами на глазах: они понимают, что так играть нельзя. Нельзя нарушать элементарные правила. А позитив из этой игры в том, что двигались до конца и старались изо всех сил. Играли лучше, чем в Грозном и Махачкале. С «Уфой» будет другая игра в обороне», — сказал Гаджиев в эфире телеканала «Наш футбол».

Россия - Премьер-Лига. 4-й тур
05 августа 2017, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
3 : 0
Амкар
Пермь
1:0 – Панченко – 49, 2:0 – Зотов – 64, 3:0 – Вандерсон – 82
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Амкар ФК Динамо Москва Гаджи Гаджиев
Новости. Футбол
5 августа 2017, суббота
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