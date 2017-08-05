Зотов: на матч с «Амкаром» «Динамо» настраивалось как на кубковую игру

Полузащитник «Динамо» Александр Зотов прокомментировал итоги матча 4-го тура российской Премьер-Лиги, в котором его команда на своём поле обыграла «Амкар» (3:0).
«Матч прошёл под нашу диктовку. После первого гола немножко подсели, потому что „Амкар“ сразу побежал забивать.
Мы настраивались на эту игру как на кубковую. Наши болельщики в ФНЛ привыкли к нашим победам, вот и сейчас дождались. Вся команда сегодня хорошо сыграла. Думаю, что победа придаст нам уверенности в дальнейшем», — передаёт слова Зотова корреспондент «Чемпионата» Егор Гавриков.
Идову: «Амкару» надо менять ситуацию, все в команде недовольны и расстроены