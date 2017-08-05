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Зотов: на матч с «Амкаром» «Динамо» настраивалось как на кубковую игру

5 августа 2017, суббота. 20:53 Футбол

Полузащитник «Динамо» Александр Зотов прокомментировал итоги матча 4-го тура российской Премьер-Лиги, в котором его команда на своём поле обыграла «Амкар» (3:0).

«Матч прошёл под нашу диктовку. После первого гола немножко подсели, потому что „Амкар“ сразу побежал забивать.

Мы настраивались на эту игру как на кубковую. Наши болельщики в ФНЛ привыкли к нашим победам, вот и сейчас дождались. Вся команда сегодня хорошо сыграла. Думаю, что победа придаст нам уверенности в дальнейшем», — передаёт слова Зотова корреспондент «Чемпионата» Егор Гавриков.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Амкар ФК Динамо Москва Александр Зотов — футболист
Новости. Футбол
5 августа 2017, суббота
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