«Тоттенхэм» в товарищеском матче обыграл «Ювентус»

На стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоялся товарищеский матч с участием «Тоттенхэм Хотспур» и «Ювентуса». Вторая команда английской Премьер-лиги обыграла чемпиона Италии со счётом 2:0.
На 10-й минуте «шпоры» вышли вперёд благодаря точному удару Гарри Кейна, а в начале второго тайма окончательный результат установил Кристиан Эриксен.
В стартовом туре английского чемпионата «Тоттенхэм» 13 августа в гостях сыграет с «Ньюкасл Юнайтед».
«Ювентус» 13 августа в Риме ожидает встреча с «Лацио» за Суперкубок Италии.