Ал. Миранчук: брат Антон тоже здорово исполняет штрафные, я забил с его точки

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал победу над «СКА-Хабаровск» (1:0) в домашнем матче 4-го тура РФПЛ. Миранчук забил единственный мяч.
«Сегодня Фернандеш, можно сказать, разрешил мне пробить. Брат Антон Миранчук тоже штрафные исполняет. Если честно, это как раз его точка. На тренировках исполняет здорово. Еще хорошо бьет Рыбусь, причем с двух ног.
Антон сегодня играл на фланге, я – оттянутого нападающего. Нас называют лучшими в этом матче? Играет вся команда. Все ребята бились. Хотел бы сказать спасибо команде и болельщикам. Все выложились на сто процентов. В первом тайме у соперника много сил. Они успевают перестраиваться, закрывать зоны. Во втором свежести меньше. Соперники начинают проигрывать борьбу, и у нас получается дожать", — цитирует Миранчука сайт «Локомотива».
Видео гола доступно в «твиттере» РФПЛ.