«Ливерпуль» — «Атлетик» — 3:1. Видеообзор матча

В Дублине состоялась товарищеская встреча «Ливерпуля» и «Атлетика» из Бильбао. Мерсисайдская команда одержала победу в этом матче со счётом 3:1.
Роберто Фирмино реализовал пенальти на 21-й минуте и вывел англичан вперёд, спустя девять минут испанцы ответили точным ударом в исполнении Иньяки Уильямса. На 59-й минуте Бенджамин Вудбёрн провёл второй гол «Ливерпуля» после передачи Доминика Соланке. На 80-й минуте сам новичок мерсисайдцев головой поразил ворота «Атлетика» и установил окончательный результат.
Этой игрой «Ливерпуль» завершил программу предсезонных товарищеских матчей и 12 августа стартует в Премьер-лиге встречей с «Уотфордом» на выезде. «Атлетик» в первом туре испанского первенства сыграет дома с «Хетафе». Этот матч состоится 20 августа.
Видеообзор игры в Дублине можно посмотреть на официальном канале «Атлетика» в YouTube.