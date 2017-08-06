Дани Алвес: перейти в «ПСЖ» мне посоветовал Неймар

Бразильский защитник «ПСЖ» Дани Алвес признался, что присоединиться к парижскому клубу ему посоветовал Неймар. Алвес сообщил, что перед уходом из «Ювентуса» он советовался с соотечественником относительно выбора нового клуба.
«Я обсуждал с Неймаром разные возможности. Он порекомендовал мне приехать сюда. Я сказал, что хочу покинуть «Ювентус», а он сообщил, что собирается перебраться в «ПСЖ».
Наш коллектив очень хорош. Это облегчает адаптацию. Неймар очень счастлив, и мы поприветствовали его с распростёртыми объятиями. Он пришёл в нужное место в нужное время», — приводит комментарий Дани Алвеса ESPN.
Дани Алвес отыграл за «Ювентус» один сезон, после чего расторг контракт и ушёл в «ПСЖ» в статусе свободного агента.
Дани Алвес: в «Ювентусе» не поняли мой стиль игры, и я начал искать другой клуб