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Дани Алвес: перейти в «ПСЖ» мне посоветовал Неймар

6 августа 2017, воскресенье. 06:49 Футбол

Бразильский защитник «ПСЖ» Дани Алвес признался, что присоединиться к парижскому клубу ему посоветовал Неймар. Алвес сообщил, что перед уходом из «Ювентуса» он советовался с соотечественником относительно выбора нового клуба.

«Я обсуждал с Неймаром разные возможности. Он порекомендовал мне приехать сюда. Я сказал, что хочу покинуть «Ювентус», а он сообщил, что собирается перебраться в «ПСЖ».

Наш коллектив очень хорош. Это облегчает адаптацию. Неймар очень счастлив, и мы поприветствовали его с распростёртыми объятиями. Он пришёл в нужное место в нужное время», — приводит комментарий Дани Алвеса ESPN.

Дани Алвес отыграл за «Ювентус» один сезон, после чего расторг контракт и ушёл в «ПСЖ» в статусе свободного агента.

Дани Алвес: в «Ювентусе» не поняли мой стиль игры, и я начал искать другой клуб
Источник: ESPN Сообщить об ошибке
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ПСЖ Дани Алвес Неймар
Новости. Футбол
6 августа 2017, воскресенье
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