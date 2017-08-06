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Каррера: стоит Глушакову один раз не выйти на поле, это уже интрига?

6 августа 2017, воскресенье. 10:15 Футбол

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о ситуации с контрактом полузащитника Дениса Глушакова. Нынешнее соглашение Глушакова с москвичами истекает 30 июня 2019 года.

«Игрок ведёт переговоры с клубом о продлении контракта. Обычное дело для футболиста. Я в этом не участвую, это дело игрока и клуба, как и должно быть в таких случаях. Почему-то вдруг резко забылось, что Глушаков вообще-то вошёл в новый сезон практически без отпуска из-за того, что играл за сборную. Стоит ему один раз не выйти на поле, это уже интрига? Ну да ладно, кому как больше нравится… На самом же деле мы дозируем нагрузки тем ребятам, у которых предыдущий сезон сразу перешёл в нынешний. И когда мы видим, что человек объективно не готов по каким-то параметрам к тому или иному матчу, мы даём ему отдохнуть, чтобы не навредить прежде всего самому игроку. А выходит на поле тот, кто на конкретный недельный цикл готов лучше, что тут странного? Могу сказать, что Глушаков полностью сконцентрирован на работе, тренируется с полной отдачей. Свои переговоры с клубом он оставляет за рамками тренировочного процесса, как и подобает настоящему профессионалу.

Выход Тимофеева и Бакаева в основе — это не смелость, а реальное положение дел. Я понимаю, конечно, что громкие трансферы звучат в прессе ярче, чем использование внутренних резервов, но я ведь не журналист, а тренер. И я ставлю в состав тех ребят, которым доверяю не из-за их звездности, статуса или национальной принадлежности, а из-за их отношения к делу и их готовности. Тимофеев хорошо изучил методы нашей работы ещё в прошлом сезоне, он давно работает в основной группе. Бакаев — новая фигура в нашей первой команде. Оба этих игрока заслужили свое право выйти в стартовом составе против «Уфы». Не считаю банальным повторять, что состав команды не ограничивается 11 игроками. Обойма команды, которая хочет побеждать, всегда шире. И тот, кто выходит на поле вместо приболевшего, дисквалифицированного или менее готового на данный момент товарища, должен играть за себя и за того парня", — цитирует Карреру «Р-Спорт».

«Спартак» и Глушаков не могут договориться об условиях нового контракта
Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Спартак Артём Тимофеев Денис Глушаков Зелимхан Бакаев Массимо Каррера
Новости. Футбол
6 августа 2017, воскресенье
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