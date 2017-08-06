Есипов: не ожидал, что «Ротор» так слабо выступит, все наши задумки рухнули

Главный тренер «Ротора-Волгоград» Валерий Есипов поделился впечатлениями от поражения в домашнем матче 6-го тура ФНЛ с «Сибирью» (1:2).
«Комментарий будет коротким. Не ожидал, что команда так слабо выступит. В частности, целая группа игроков — Стобовой, Султонов, Сысуев… Игроки, на которых мы рассчитывали и которые забивали. Я не угадал с составом и нужно извиниться перед болельщиками. «Сибирь» намного лучше выглядела по настрою и желанию вести борьбу. Все наши задумки рухнули. Во втором тайме мы постарались спасти игру, но не смогли. Следующая игра у нас в Оренбурге и нужно ехать туда за очками. Будет ротация в составе», — цитирует Есипова сайт ФНЛ.
Почему ФНЛ ближе к европейским лигам, чем РФПЛ (и это не шутка)
Не спешите вызывать мне неотложку — к этому тексту я накопал факты.