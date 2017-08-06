Сухарев: тульский «Арсенал» окреп, но «Тосно» постарается победить

Защитник «Тосно» Сергей Сухарев поделился ожиданиями от выездного матча четвёртого тура РФПЛ со своей бывшем командой — тульским «Арсеналом» (6 августа).
«Естественно, нам надо набирать очки. Настроение хорошее, едем играть с «Арсеналом», я помню про стадион в Туле и местных болельщиков, которые будут поддерживать свою команду. Но мы постараемся выиграть эту игру.
Я смотрел один матч туляков, в «Арсенале» появились новые исполнители, команда окрепла, думаю, будет тяжёлая игра. Лично я надеюсь на положительный результат для нас! Поеду в Тулу с приятными воспоминаниями о городе, о болельщиках», — цитирует Сухарева сайт «Тосно».
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