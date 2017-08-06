Молодёжная команда ЦСКА завершила турнир в Дортмунде поражением от «Монако»

Молодёжная команда ЦСКА провела заключительный матч на международном турнире в Дортмунде.
Красно-синие встречались со сверстниками из «Монако». Пропустив на первых минутах встречи, отыграться армейцы не смогли и уступили с минимальным счётом 0:1.
Вечером команда посетила матч за Суперкубок Германии между «Боруссией» Д и «Баварией», а сегодня, 6 августа «армейцы» вернутся в Москву. Следующую игру юниоры проведут 8 августа на выезде против «Тосно».
ЦСКА: Едапин, Матвийчук, Хосонов, Станисавлевич, Пухов, Леонов, Тикнизян, Мацхарашвили, Анисимов, Меренчуков (Рубенис, 33), Жиронкин.
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