«Зенит» в большинстве вырвал победу у «Спартака» в молодёжном первенстве

«Зенит» победил «Спартак» в матче четвёртого тура молодёжного первенства России. Встреча проходила в Санкт Петербурге на МСА «Петровский» и завершилась со счётом 2:1.
На 17-й минуте гости остались в меньшинстве: прямую красную карточку получил Артём Воропаев. На исходе получаса игры Егор Никулин с пенальти вывел «Спартак» вперёд.
На 77-й минуте Кирилл Макеев провёл ответный мяч, а семь минут спустя Егор Денисов забил второй гол «Зенита».
«Зенит» (3 очка) занимает 12-е место втурнирной таблице, «Спартак» (0 баллов) — 16-й.