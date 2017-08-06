Крамарич: со «Спортингом» и ЦСКА «Хоффенхайму» было бы легче, чем с «Ливерпулем»

Нападающий «Хоффенхайма» Андрей Крамарич признался, что не хотел встречаться с «Ливерпулем» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
«Нам достался самый трудный противник, это будет интересно. Конечно, мы хотели получить команду послабее, но в футболе никогда не знаешь, что произойдёт. Мы сделаем всё возможное, чтобы подготовиться наилучшим образом и удивить всех, как мы это сделали в прошлом сезоне Бундеслиги.
В первую очередь мы не хотели получить «Ливерпуль», а «Наполи» и «Севилья» шли следом в списке приоритетов. Конечно, со «Спортингом» или ЦСКА нам было бы легче», — цитирует Крамарича Jutarnji.
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