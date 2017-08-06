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Агент: Маурисио не устроило предложение «Динамо»

6 августа 2017, воскресенье. 13:36 Футбол

Пьер Фернандес, агент бывшего полузащитника «Зенита» Жозе Маурисио, сообщил, что 28-летний бразилец не перейдёт в московское «Динамо». Камнем преткновения стал финансовый вопрос.

«Маурисио не подпишет контракт с «Динамо». Они старались сделать всё возможное, чтобы Жозе перешёл в «Динамо», но его не устроила финансовая сторона вопроса. Очень хочется поблагодарить «Динамо» за их усилия!

Cейчас я поеду в Испанию, мне позвонили из «Валенсии» — они хотят узнать условия, которые устроят Жозе», — приводит слова агента «Спорт день за днём».

Интересно, что исполнительный директор «Динамо» Евгений Кречетов ранее заявил, что клуб не вёл переговоры с Маурисио.

Источник: Спорт день за днём Сообщить об ошибке
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ФК Валенсия ФК Динамо Москва Жозе Маурисио Трансферы
Новости. Футбол
6 августа 2017, воскресенье
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