Промес: надеюсь, в матче «Зенит» — «Спартак» судья Вилков будет честен до конца

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился мнением о том, что гостевой матч 4-го тура РФПЛ с «Зенитом» будет судить Михаил Вилков.
«Помню, как будто это было вчера: Кришито оттолкнул меня, отобрал мяч и начал контратаку, которая привела к голу. В итоге мы проиграли 2:4. Правда, тогда судил Иванов. В другой раз уступили крупнее: 2:5 и тоже не без помощи судьи.
Не хочу говорить об этом — вы сами видели, что тогда всё было неправильно. Теперь у судьи есть шанс доказать, что он хороший рефери. В воскресенье люди увидят либо хорошего судью, либо опять какой-то цирк. Надеюсь, Вилков сделал выводы из той ситуации и на этот раз будет честен до конца», — сказал Промес в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Иваном Карповым и Данилой Игнатовым.
Матч 4-го тура РФПЛ «Зенит» — «Спартак» состоится в Санкт-Петербурге сегодня, 6 августа. Начало игры запланировано на 20:00 мск.