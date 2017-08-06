Божович: «Спартак»? В РФПЛ можно обыграть любую команду

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал домашнее поражение от «Тосно» (1:2) в матче 4-го тура РФПЛ, а также поделился ожиданиями от следующей встречи — со «Спартаком».
«В первом тайме Берхамов забил гол-красавчик. Во второй половине игры мы проиграли много единоборств. Не знаю, что случилось в перерыве. Мы не очень были готовы к началу второго тайма. Теперь должны сделать выводы, забыть эту игру и идти дальше.
Что касается замены Джорджевича, то она не связана с нереализованным пенальти. Поменял из-за того, что он неполноценно тренировался. Его не было на тренировках три-четыре дня, так как он делал визу.
Следующий матч со «Спартаком»? В чемпионате 30 туров, мы должны настраиваться на любую команду. Тут такой чемпионат, что любая команда может обыграть любую», — сказал Божович в эфире телеканала «Наш футбол».