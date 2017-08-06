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Божович: «Спартак»? В РФПЛ можно обыграть любую команду

6 августа 2017, воскресенье. 17:04 Футбол

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал домашнее поражение от «Тосно» (1:2) в матче 4-го тура РФПЛ, а также поделился ожиданиями от следующей встречи — со «Спартаком».

«В первом тайме Берхамов забил гол-красавчик. Во второй половине игры мы проиграли много единоборств. Не знаю, что случилось в перерыве. Мы не очень были готовы к началу второго тайма. Теперь должны сделать выводы, забыть эту игру и идти дальше.

Что касается замены Джорджевича, то она не связана с нереализованным пенальти. Поменял из-за того, что он неполноценно тренировался. Его не было на тренировках три-четыре дня, так как он делал визу.

Следующий матч со «Спартаком»? В чемпионате 30 туров, мы должны настраиваться на любую команду. Тут такой чемпионат, что любая команда может обыграть любую», — сказал Божович в эфире телеканала «Наш футбол».

Божович: «Спартак»? В РФПЛ можно обыграть любую команду
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Арсенал Тула ФК Спартак ФК Тосно Кантемир Берхамов Миодраг Божович
Новости. Футбол
6 августа 2017, воскресенье
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