Оляс – о трансфере Неймара: если есть нефть и газ, вы можете позволить себе всё

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс прокомментировал переход нападающего «Барселоны»Неймара в «ПСЖ» за € 222 млн.
«Переход Неймара не поможет экономике Лиги 1 в среднесрочной перспективе. Нужно всё взвешивать. Если вам повезло иметь нефть и газ под ногами, вы можете позволить себе всё, что угодно. Если у вас этого нет, то вы должны всеми силами бороться за два первых места в чемпионате, которые приносят деньги. Важно, чтобы президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи понимал, какие возможности у него есть, и не разрушал экономику Лиги 1», – цитирует Оляса L`Equipe.
Эмери: Неймар выбрал «ПСЖ», потому что хочет развиваться вместе с клубом