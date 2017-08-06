Фанаты «Спартака» посвятили баннер Кержакову «Воробьи могут спать спокойно»

В преддверии матча 4-го тура РФПЛ «Зенит» — «Спартак» фанаты красно-белых вывесили баннер в адрес бывшего нападающего питерской команды Александра Кержакова, для которого на стадионе «Санкт-Петербург» перед началом встречи проходит церемония чествования.
На гостевом секторе с болельщиками «Спартака» появился баннер со словами: «Воробьи могут спать спокойно».
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Спартак». Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.
Перед матчем «Зенит» — «Спартак» проходит церемония чествования Кержакова