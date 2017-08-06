Пономарёв: пусть с Помазуном поработают тренеры и психологи, ему сейчас тяжело

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв поделился впечатлениями от матча 4-го тура РФПЛ между «армейцами» и «Рубином» (1:2).
«Когда я узнал, что Илья Помазун будет играть вместо основного вратаря Игоря Акинфеева, у меня это вызвало сомнение. С первых минут Помазун не вошёл в игру, и это сказалось на его действиях. Первый мяч Илья отбил ладошками, так не делают. А второй залетел вратарю в ближний угол. Это тоже вина Помазуна — голкипер должен держать ближний угол. Он создал для нас много суеты.
Если бы играл Акинфеев, таких проблем бы не было. Ругать вратаря нельзя, но и жалеть тоже. Пусть с Помазуном поработают тренеры и психологи, ему сейчас очень трудно», — сказал Пономарёв корреспондент «Чемпионата» Марат Давыдов.
Помазун в дебютном матче за ЦСКА пропустил два гола в первые 10 минут