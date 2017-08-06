Помазун в дебютном матче за ЦСКА пропустил два гола в первые 10 минут

ЦСКА в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги принимает на своём поле «Рубин». За основную команду «армейцев» в этой встрече дебютирует Илья Помазун, который заменил получившего травму Игоря Акинфеева.
В своём дебютном матче 20-летний Помазун пропустил первый гол уже на второй минуте встречи после точного удара форварда казанцев Жонатаса, а уже на 10-й минуте бразильский форвард оформил дубль.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Рубин».
Посмотреть голы можно в «твиттере» РФПЛ.