Кокорин: не дали «Спартаку» ни шанса, давно такой игры не было у «Зенита»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал победу над «Спартаком» в матче 4-го тура РФПЛ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 5:1 в пользу сине-бело-голубых.
«Я не один выхожу на поле. Вся команда. Все видели игру. Не дали «Спартаку» ни шанса. Если бы не пенальти… Давно такой игры не было у «Зенита».
Хотелось реабилитироваться после прошлого сезона и обыграть «Спартак». Всё-таки первое дерби на таком стадионе. Мы не могли проиграть или сыграть вничью», — сказал Кокорин в эфире программы «После футбола».
Каррера: мне абсолютно не нравится то, что произошло в матче с «Зенитом»