Манчини: сделки с Аскасибаром нет. Посмотрим, возможно ли это в будущем

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после домашней победы над «Спартаком» (5:1) в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги прокомментировал информацию о возможном переходе в команду полузащитника «Эстудиантеса» Сантьяго Аскасибара.
«Действительно ли Аскасибар интересует «Зенит»? Аскасибар – молодой хороший игрок, никакой сделки между ним и «Зенитом» нет. Посмотрим, случится ли это в будущем», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.
Ранее аргентинские СМИ сообщили, что Аскасибар уже попрощался с командой, а сам хавбек открыто подтвердил слухи о переходе в «Зенит».
Источник: «Зенит» сообщил Манчини, что не будет приобретать Аскасибара