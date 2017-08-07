Радимов – Глушакову: приезжайте ещё – за добавкой!

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов после домашней победы питерской команды в матче 4-го тура РФПЛ над «Спартаком» (5:1) ответил на шутку полузащитника красно-белых Дениса Глушакова.
В мае Глушаков в своём «твиттере» опубликовал коллаж, на котором он был изображён с трофеем за победу в РФПЛ на фоне поля стадиона «Санкт-Петербург», и сопроводил его надписью: «Зенит», когда отмечать-то будем?».
«Ну что, Денис Глушаков, ты интересовался, когда победу будем праздновать? Так прям сейчас! Переживал за настроение нашего подрядчика? Не переживай – отличное! Да и мы держимся. Конечно, если бы впереди ещё лет 10 игр на «Петровском», может, вы бы и успели отыграться, как ты и обещал. А пока – 5:1 – это тебе не шутка. Приезжайте ещё – за добавкой!» – написал Радимов в своём «инстаграме».