Санетти: всё еще больно от того, что я не сумел вытащить Адриано из депрессии

Легендарный игрок «Интера» Хавьер Санетти выразил сожаление в связи с тем, что не сумел помочь своему одноклубнику Адриано преодолеть депрессию после смерти отца, что стало самым большим поражением в карьере талантливого бразильского нападающего.
«Однажды мы играли в товарищеском матче с «Реалом», Адриано забил впечатляющий гол. Я сказал себе: «Хавьер, прямо перед тобой новый Роналдо! У него есть всё: сила, техника, дриблинг, скорость, удар».
У Адриано был отец, к которому он был очень привязан. Перед самым началом сезона произошло что-то шокирующее. Он принял телефонный звонок из Бразилии: «Ади, папа мёртв »… Я видел его в своей комнате, он бросил телефон и закричал. Я никогда не мог себе представить такой крик. У меня по сей день мурашки по коже. С этого момента Массимо Моратти и я наблюдали за ним, словно он был нашим младшим братом.
Тем временем он продолжал играть в футбол, забивал голы и смотрел в небо, посвящая их ушедшему отцу. Однажды Иван Кордоба поговорил с Адриано и сказал: «Ади, ты смесь Роналдо и Ибрагимовича. Знаешь ли ты, что когда-нибудь можешь стать лучшим игроком в мире?». Мы не смогли вытащить его из депрессии, и это, возможно, самое большое поражение всей карьеры. Мне все ещё больно от того, что я оказался таким бессильным», — рассказал Санетти в интервью изданию Sempre Inter.
Адриано забил 29 голов в 50 матчах за сборную Бразилии. После описанных событий игра форварда начала гаснуть, он существенно прибавил в весе и не сумел вернуться на прежний уровень. В январе 2016 года он стал игроком и совладельцем клуба «Майами Юнайтед».