Фурсенко: Манчини тактически полностью переиграл Карреру

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко после победы над «Спартаком» со счётом 5:1 в домашнем матче 4-го тура РФПЛ отметил главного тренера петербургской команды Роберто Манчини.
«Впечатления от матча фантастические, два месяца после возвращения на пост президента клуба не прошли даром. У нас шикарный ансамбль исполнителей, и сегодня он подарил нам прекрасный футбольный спектакль. В их числе и Кокорин, и Ерохин, и Кришито, и Кузяев. Ребята просто красавцы.
Роберто Манчини тактически полностью переиграл своего оппонента Массимо Карреру. Мы играли настолько правильно, что «Спартак» ничего не смог сделать.
Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. Они — сила! Такая сила, которая даёт нам возможность одерживать столь крупные победы», — сказал Фурсенко.