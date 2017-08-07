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Радимов: то, как Ребров забросил себе мяч, понравилось бы Кириленко или Мозгову

7 августа 2017, понедельник. 06:37 Футбол

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал разгромную победу петербургского клуба над «Спартаком» (5:1) в матче 4-го тура РФПЛ.

«Это была игра в одни ворота. Думаю, что ключевой момент матча — ошибка Фернандо, когда он отдал передачу пяткой, а можно было сыграть намного проще. «Спартак» до сих продолжает праздновать чемпионство, чемпионскую медаль снял только Каррера — все остальные футболисты выходят с медалями. Думаю, в составе «Зенита» был лучшим Кузяев — это открытие нашего чемпионата, он будет основополагающим футболистом сборной на ЧМ-2018.

То, как Ребров забросил себе мяч, понравилось бы Кириленко или Мозгову. Чем дольше «Спартак» не будет осознавать, что прошлые заслуги не учитываются, тем сложнее им будет вернуться в футбол», — приводит слова Радимова «Спорт FM».

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Источник: Спорт FM Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит ФК Спартак Андрей Кириленко Артём Ребров Владислав Радимов Тимофей Мозгов
Новости. Футбол
7 августа 2017, понедельник
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