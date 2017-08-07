«Барселона» предложила «Боруссии» Д за Дембеле € 70 млн

«Барселона» сделала официальное предложение дортмундской «Боруссии» по поводу трансфера нападающего Усмана Дембеле, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио. За 20-летнего француза каталонцы предложили € 70 млн плюс бонусы.
Ранее генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что суммы в размере € 100 млн для приобретения Дембеле будет недостаточно.
Усман перешёл в «Боруссию» в 2016 году из «Ренна». В составе дортмундской команды он принял участие в 49 матчах, в которых забил 10 голов и сделал 21 голевую передачу.
«Барселона» договорилась с Дембеле и предложит за него «Боруссии» € 80 млн