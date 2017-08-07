Защитник «Урала» Ароян: результат игры с «Краснодаром» огорчил, он несправедлив

Защитник «Урала» Вараздат Ароян после выездного матча 4-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (1:1) отметил, что результат игры его расстроил. Хозяева поля смогли с пенальти сравнять счёт уже в добавленное время.
«Результат, конечно, огорчил нас. Мы очень хорошо играли, несмотря на то что много оборонялись. Несправедливый результат. Пенальти, по-моему, не было. Наш игрок вообще не дотрагивался до соперника. Поэтому, повторюсь, результат очень огорчил. Но это футбол, это жизнь. Будем двигаться дальше.
Мы выигрывали матч, поэтому это нормально, что «сели» поглубже. Да, футболисты «Краснодара» владели мячом, наносили удары по воротам, но я не скажу, что они были очень острые. В целом мы нормально сыграли.
У нас сейчас будет небольшой сбор в «Бажовии». Надо отдохнуть и хорошо подготовиться к игре. Да, «Зенит» только что выиграл у «Спартака», но и мы сегодня хорошо сыграли. Хорошо сыграем и с «Зенитом», — цитирует Арояна пресс-служба «Урала».