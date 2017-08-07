«СКА-Хабаровск» не рассматривает вопрос отставки главного тренера Поддубского

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Олег Флегонтов прокомментировал неудачный старт своей команды в РФПЛ. В четырёх дебютных матчах дальневосточный клуб потерпел четыре поражения.
«Неудачный старт команды связываю с адаптацией к Премьер-Лиге. Наш состав на 70% состоит из игроков, которые в прошлом сезоне играли в ФНЛ. Ребятам сложно привыкнуть к новым скоростям и к новому уровню. Нам нужна одна хорошая игра, чтобы дать определённый толчок.
Трансферная кампания ещё не закончилась. Мы планируем укрепить отдельные позиции. Усилиться так, как мы хотели, до конца не получилось. К Алексею Поддубскому у нас сохраняется полное доверие. Вопрос о его отставке даже не рассматривается. Главная задача перед ним остаётся та же – сохранение прописки в РФПЛ», — сказал Флегонтов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.