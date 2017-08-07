Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков обратился к болельщикам, оставив сообщение в «Инстаграме». Накануне красно-белые проиграли «Зениту» (1:5) в выездном матче 4-го тура российской Премьер-Лиги.
«Злитесь, но не переставайте любить», — говорится в сообщении.
Следующий матч «Спартак» проведёт 9 августа с тульским «Арсеналом». Встреча состоится на «Открытие Арене». Начало – в 19:30 мск.
После четырёх туров «Спартак» занимает в российской Премьер-Лиге 10-е место. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
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Глушаков – болельщикам: злитесь, но не переставайте любить
Фото: Инстаграм