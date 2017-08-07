Кэррик: Матич станет ключевым игроком «МЮ» на ближайшие годы

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА с «Реалом» (8 августа) и ответил на вопрос о новичке манкунианцев Неманье Матиче. Встреча состоится в Скопье (Македония) на стадионе «Филип II Арена».
«Важнейший матч. Нельзя недооценивать всё то, через что мы прошли, чтобы добраться сюда. Так что к матчу мы подходим со всей серьёзностью. Мы можем завоевать очень престижный трофей и заодно получить большой толчок перед началом нового сезона. Это было бы очень здорово. Не уверен, выигрывал ли кто-нибудь из нашей команды Суперкубок УЕФА в прошлом. Но я не выигрывал точно.
Матич — восхитительный игрок, здорово, что он перешёл к нам. Он знает, чего стоят победы, и благодаря этому поможет нам добиться успеха. В «Челси» ему отводилась очень большая роль, и очень важно, что он хорошо знаком с английским футболом. Он сможет быстро адаптироваться и станет ключевым игроком не только на предстоящий сезон, но и на ближайшие годы", — цитирует Кэррика сайт УЕФА.