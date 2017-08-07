Российский вратарь «Сьона» Антон Митрюшкин вошёл в символическую сборную 3-го тура чемпионата Швейцарии.
В матче 3-го тура чемпионата Швейцарии «Сьон» со счётом 0:2 проиграл клубу «Санкт-Галлен», а Митрюшкин провёл на поле все 90 минут.
В трех турах швейцарской Суперлиги Митрюшкин пропустил два гола. Российский голкипер попал в символическую сборную чемпионата по итогам тура в третий раз подряд.
«Сьон» (6 очков), потерпевший первое поражение в сезоне, располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Швейцарии.