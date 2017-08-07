Рамос: не думаю, что Моуринью изменил мою карьеру

Капитан «Реала» Серхио Рамос выразил мнение, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, в прошлом возглавлявший мадридцев, не слишком повлиял на его карьеру.
«Не думаю, что Моуринью изменил мою карьеру. Да, я многому научился при нём, но я что-то перенял у каждого тренера. Я не думаю, что благодаря ему моя жизнь в футболе изменилась. В любом случае это будет матч „МЮ“ и „Реала“, а не Моуринью и Рамоса. Всё остальное — домыслы.
Моуринью и Зидан — великолепные тренеры. Отличия? Зидан сам был футболистом, это даёт ему какое-то преимущество", — приводит слова Рамоса Marca.
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