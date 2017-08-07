Каниболоцкий: какой смысл уходить из «Шахтёра» в любой другой клуб УПЛ?

Голкипер «Карабаха» Антон Каниболоцкий прокомментировал переход из «Шахтёра» в азербайджанский клуб.
«Предложение „Карабаха“ было самым серьёзным из всех вариантов. Азербайджанский клуб проявил реальную заинтересованность в моих услугах, и я понял, что раз руководство и тренерский штаб клуба хотят меня видеть в составе, то почему бы не попробовать.
Сразу скажу, что варианты продолжения карьеры в украинских клубах я даже не рассматривал. Какой смысл уходить из такого клуба, как „Шахтёр“, в любую другую команду УПЛ?
Сами понимаете, что таких условий, как в моем бывшем клубе, нет ни в одной украинской команде, разве что за исключением киевского „Динамо“. Поэтому переход в другие команды УПЛ я точно расценивал бы как шаг назад в своей карьере. С „Шахтёром“ „Карабаху“ в УПЛ было тяжеловато тягаться. Но за тройку боролись бы точно. В принципе, кроме „Шахтёра“ и „Динамо“, с остальными украинскими командами мы можем играть на равных и побеждать их», — цитирует игрока Xsport.