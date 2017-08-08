Гуренко: в Беларуси игроки переходят, как цыганский табор, а легионеры никакие

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко высказался о раскладе сил в чемпионате Беларуси.
«В нашем чемпионате все команды плюс-минус равны. Тренеры не волшебники — не могут сделать из игрока суперигрока, если в предыдущей команде он выступал плохо. Вы видите, у нас все игроки в чемпионате переходят из команды в команду — своеобразная миграция, „цыганский табор“… Легионеры никакие, приходят бесплатно или вообще являются студентами университетов. Вот и получается, что разницы колоссальной между командами нет», — цитирует Гуренко «Прессбол».
Агент: Милевский — спортивное достояние Украины и Беларуси