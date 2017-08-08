Анри: возможно, в атаке «Арсенала» сложится уникальная для футбола ситуация

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри поделился мнением о ситуации с конкуренцией в линии атаки «канониров».
«Ляказетт отличается от Жиру по стилю игры, и, на мой взгляд, это хорошо. Вариативность и разнообразие в атаке — важный момент. Забавно, что в сборной Франции Жиру играет в основе, а Ляказетт сидит на лавке, но на клубном уровне всё может быть ровно наоборот. Возможно, подобное случится впервые в истории футбола!
Мне нравится Ляказетт, но я всё равно считаю, что ротация будет для «Арсенала» ключевым вопросом. Иногда в атаке нужен будет Алексис и Жиру, иногда — Ляказетт и Уэлбек", — цитирует Анри Sky Sports.
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