«Спортинг» отклонил предложения «Зенита» и «Краснодара» о трансфере Медейруша

«Зенит» и «Краснодар» составили конкуренцию «Роме» и «Сельте» в борьбе за 23-летнего нападающего «Спортинга» и молодёжной сборной Португалии Юри Медейруша. Однако первые предложения российских клубов, равно как и представителей первенств Италии и Испании, были отклонены.
«Зенит» предложил € 12 млн, «Рома», «Сельта» и «Краснодар» — по € 10 млн. Все эти предложения были отклонены «Спортингом». В клубе хотят удержать футболиста», — приводит комментарий агента форварда Нелсона Алмейды издание O Jogo.
Контракт Медейруша со «Спортингом» рассчитан до лета 2022 года. Минувший сезон нападающий провёл в составе «Боавишты» на правах аренды, где считался футболистом основного состава. В 27 матчах Примейры форвард стал автором семи голов.
«Краснодар» заинтересовался полузащитником лиссабонского «Спортинга»