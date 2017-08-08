Отсутствие гимна Украины на матче «Шахтёр» – «Мариуполь» возмутило вице-премьера

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко призвал руководство Премьер-лиги разобраться, почему перед матчем 4-го тура чемпионата страны «Шахтёр» – «Мариуполь» (3:1) не звучал государственный гимн.
«Перед донецким дерби «Шахтёр» – «Мариуполь» на стадионе государственный гимн не предусмотрен. Куда УПЛ смотрит? Что, для разных городов разные подходы? Футбол – игра номер 1 в стране. Государственный гимн должен исполняться перед каждым матчем Премьер-лиги в каждом городе, а не только в Киеве или Днепре! Трогательное исполнение гимна акапельно болельщиками и футболистами в Полтаве перед матчем «Ворскла» – «Динамо» – пример, достойный уважения», — написал Кириленко в «Твиттере».
Палкин: «Шахтёр» не будет проводить домашние матчи на «НСК Олимпийский»