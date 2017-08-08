«Реал» готов предложить «Ювентусу» € 85 млн и Ковачича за Дибалу

Мадридский «Реал» планирует в ближайшее время сделать предложение «Ювентусу» по нападающему Пауло Дибале. Как сообщает Tuttosport, за 23-летнего аргентинца «сливочные» готовы заплатить € 80-85 млн и отдать полузащитника Матео Ковачича.
На Дибалу также претендует «Барселона», которая рассматривает аргентинца как один из вариантов замены Неймару. В свою очередь, «Ювентус» рассчитывает получить за своего нападающего около € 120 млн.
Пауло Дибала связан с туринским клубом контрактными обязательствами до лета 2022 года.
«Барселона» проведёт переговоры с «Ювентусом» о трансфере Дибалы