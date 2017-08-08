Каррагер: я буду удивлён, если через год Конте будет тренером «Челси»

Бывший защитник сборной Англии и «Ливерпуля» Джейми Каррагер, который ныне является экспертом на телевидении, поделился мнением о работе Антонио Конте в «Челси».
«Я буду удивлён, если через год Антонио Конте ещё будет тренировать «Челси». У этой команды есть бизнес-модель, очень безжалостная. Они чем-то похожи на «Реал», потому что они не ценят тренера, как другие клубы. Они не боятся избавиться от тренера спустя год. Так было с Моуринью, Анчелотти, и я буду удивлён, если через 12 месяцев Конте ещё будет в команде», — цитирует Каррагера Sky Sports.
Контракт 48-летнего специалиста с «Челси» действует до лета 2019 года.
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