Полузащитник «Марселя» Пайет из-за травмы пропустит минимум две недели

Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет угодил в лазарет. Футболист получил травму в первом же матче нового сезона с «Дижоном» (3:0), который состоялся 6 августа. Француз появился на поле в основном составе, но на 46-й минуте был заменён.
В ходе обследования врачи диагностировали у 30-летнего футболиста повреждение подколенного сухожилия, сообщает пресс-служба «Марселя». На восстановление Пайету потребуется как минимум две недели.
Таким образом, Димитри Пайет не поможет своей команде в матчах с «Нантом» и «Анже», которые состоятся 12 и 20 августа.
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