«Томь» получила благодарственную грамоту от Русской православной церкви

Футбольный клуб «Томь» награждён благодарственной грамотой от Русской православной церкви за помощь в строительстве храма. Об этом сообщает пресс-служба томичей.
В 2004 году в автокатастрофе погибло 9 представителей футбольной команды «Знамя труда» Орехово-Зуево. Позже возникла идея увековечить память ребят и построить часовню, а в 5-летнюю годовщину гибели началось строительство храма в честь великомученика Георгия Победоносца и в память о трагически погибших футболистах «Знамя труда» и российских спортсменах.
Помощь в строительстве оказали и ряд футбольных клубов Футбольной национальной лиги, в том числе и «Томь». Храм открыт для богослужения, освящён, а на днях от настоятеля храма Дмитрия Филина получена благодарственная грамота. Как гласит текст, она «преподаётся футбольному клубу «Томь» Томск за бескорыстную помощь в богоугодном деле строительства и благоустройства Георгиевского храма, а также усердные труды во славу Русской православной церкви».
Фото благодарственной грамоты можно посмотреть в «Твиттере».