«Зенит» с Краневиттером отправился в Екатеринбург, Иванович не полетел

Футболисты «Зенита» сегодня вылетели в Екатеринбург на матч 5-го тура Премьер-лиги с «Уралом». Как сообщает пресс-служба клуба, на игру отправился 21 футболист. Отметим, что в составе делегации присутствует новичок Матиас Краневиттер, а Бранислав Иванович не полетел.
Вратари: Андрей Лунёв, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.
Защитники: Денис Терентьев, Александр Анюков, Эмануэль Маммана, Луиш Нету, Максим Карпов, Доменико Кришито, Юрий Жирков.
Полузащитники: Кристиан Нобоа, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Леандро Паредес, Олег Шатов, Жулиано.
Нападающие: Артём Дзюба, Александр Кокорин, Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси.
Матч с «Уралом» пройдёт 9 августа на «СКБ-Банк Арене» и начнётся в 17:30 мск.
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