«Атлетико»: желаем Краневиттеру удачи на новом этапе карьеры

Мадридский «Атлетико» пожелал успехов аргентинскому полузащитнику Матиасу Краневиттеру, который сегодня официально стал футболистом «Зенита». Соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано на 4 года.
«Мы благодарим его за те усилия, которые он сделал за время, в течение которого он защищал наши цвета, и желаем ему удачи на новом этапе карьеры», — говорится на официальном сайте испанской команды.
Новичок «Зенита» является воспитанником «Ривер Плейта», за который провёл в общей сложности 95 матчей. Летом 2015 года стал игроком мадридского «Атлетико» и на правах аренды продолжил выступать за «Ривер Плейт». В феврале 2016 года дебютировал в «Атлетико», за который сыграл 11 матчей. Сезон-2016/17 он на правах аренды провёл в «Севилье», где принял участие в 32 играх.