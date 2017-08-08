«Динамо» проиграло «Ростову» в матче молодёжного первенства

В матче 5-го тура молодёжного первенства России московское «Динамо» в гостях со счётом 1:3 уступило «Ростову».
Гости на 14-й минуте получили право на пенальти, который не реализовал Николай Обольский. На 18-й минуте Дмитрий Соловьёв вывел хозяев поля вперёд, а пять минут спустя Соловьёв сумел оформить дубль. Незадолго до конца первого тайма Джамбулат Дулаев сделал счёт 3:0. Ближе к концу второго тайма бело-голубые сумели отыграть один мяч — отличился Илья Гоманюк.
С таблицей молодёжного чемпионата России можно ознакомиться на «Чемпионате».