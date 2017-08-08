Пардью будет работать экспертом Sky Sports в сезоне-2017/18

Бывший главный тренер «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл Юнайтед» Алан Пардью грядущий сезон проведёт на телевидении. 56-летний специалист стал экспертом британского телеканала Sky Sports, подписав контракт на один сезон.
«Это лишь вторая пропущенная мной предсезонка за 30 лет. Я постарался плодотворно использовать это время, смотрел другие виды спорта. Вероятно, теперь я буду смотреть на игру как эксперт, а не тренер. Я увижу больше футбола, чем раньше, и это даст мне представление о том, как развивается английская Премьер-лига», — сказал Пардью.
Пардью: надеюсь, я смогу помочь, когда у какого-то клуба АПЛ возникнут проблемы