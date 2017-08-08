Гаджиев: ситуция очень непростая. Надеемся, какое-то подкрепление подойдёт

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев выступил на пресс-конференции после домашнего матча 5-го тура РФПЛ с «Уфой» (0:0).
«Оценка общая удовлетворительная, в отличие от предыдущих игр был какой-то баланс между обороной и атакой. Не сказать чтобы соперник что-то смог создать. Мы были поближе к забитому голу, состояние физическое было не сказать чтобы хорошее, но выше среднего. После прессинга соперника мы провисли в какой-то момент, но надо отдать должное игрокам — они проявили характер. Им было непросто добавить в активности и агрессивности. А в конце моменты — это словно Господь Бог испытывает нас.
У нас много хороших пословиц, и одна из них — беда одна не приходит. У нас примерно такая ситуации, и она как бы даёт нам дополнительные испытания. Очень непростая ситуация в целом. Надеемся, что какое-то подкрепление подойдёт. Всё время говорят: вот-вот это произойдёт. Хочется надеяться, что так и будет», — приводит слова Гаджиева официальный сайт «Амкара».