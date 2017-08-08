Катасонов: все игроки «Локомотива» сделали что-то для гола Долгова

Главный тренер «молодёжки» «Локомотива» Александр Катасонов поделился мнением о голе-красавце нападающего команды Александра Долгова в матче 5-го тура молодёжного первенства с дублем «Рубина» (1:1).
«Мы всегда говорим Долгову, что он должен забивать. Это его работа. Сегодня – он, в прошлом матче – Рубцов, до этого – Чиканчи. Они молодцы, забивают. Все в команде сделали что-то для гола: и защитники, и полузащитники.
Ребята – молодцы, их упрекнуть не в чем. Пропустили на последней минуте? У наших ворот было тоже достаточно моментов, в первом тайме в том числе. Соперник всё же заслуживал забитого мяча. Мы строго играли в обороне, чуть-чуть не хватило опыта. Ничего страшного в этом результате не вижу, будем двигаться дальше», — сказал Катасонов в интервью клубной пресс-службе.
Видео гола можно посмотреть в YouTube.