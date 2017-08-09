Иско: «Реал» заслужил победу и мог забить больше голов

Полузащитник «Реала» Иско поделился впечатлениями от победы команды над «Манчестер Юнайтед» (2:1) в матче за Суперкубок УЕФА.
«Наша команда провела очень хороший матч и, несмотря на давление противника в концовке, заслужила победу. Мы могли забить и больше, но не реализовывали моменты. „Манчестер Юнайтед“ — мощная команда, в составе которой выступают футболисты очень высокого уровня, однако результат справедлив. Это наш очередной большой успех. У нас слаженный коллектив, который всегда стремится побеждать», — приводит слова Иско AS.
Иско признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА